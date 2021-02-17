Düğün film konusu nedir? TRT1 Düğün film oyuncuları kimdir?
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Düğün film konusu nedir? TRT1 Düğün film oyuncuları kimdir?

17.02.2021 04:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 04:53
Düğün film konusu nedir? TRT1 Düğün film oyuncuları kimdir?

1973 yapımı dram türü filmi Düğün başrollerini Hülya Koçyiğit ve Ahmet Mekin paylaşıyor. Düğün film konusu nedir? TRT1 Düğün film oyuncuları kimdir? İşte Düğün film konusu ve oyuncu kadrosu!

Dram türünde döneminde en çok merak edilen Düğün filmi yönetmenliğini Ömer Lütfi Akad yaptı. Senaristliğini ise yine Ömer Lütfi Akad üstlendi. Düğün film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Düğün film konusu nedir? Düğün film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

DÜĞÜN KONUSU NEDİR?

Urfa'dan İstanbul'a göçen altı kişilik bir ailenin büyük kentte tutunabilmek için verdikleri ekonomik savaşın öyküsü.

TRT1 DÜĞÜN OYUNCULARI VE KADROSU!

Düğün filminin oyuncu kadrosunda, Hülya Koçyiğit, Ahmet Mekin, Hülya Şengül, Kamran Usluer, Erol Günaydın, Turgut Boralı, İlknur Yağız, Sırrı Elitaş, Altan Günbay, Günay Güner, Ramazan Akboğa, Yaşar Şener ve Ajlan Aktuğ yer alıyor.

Düğün film konusu nedir? TRT1 Düğün film oyuncuları kimdir?
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