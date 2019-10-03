Dua Lipa, yeni imajını cesur fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisine sundu

03.10.2019 17:37

Güzel şarkıcı Dua Lipa, beğenilmeyen kaküllü imajını değiştirerek saçlarını sarı tonlarındaki bir renge boyattı.

SEVGİLİSİ ZANNETMİŞLERDİ

Dua Lipa, geçtiğimiz haftalarda saçlarını kaküllü şekilde değiştirerek sevenlerini şaşırtmıştı. Yeni saç stilinden çok yanındaki kişi ile konuşulan Lipa, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun suç ortağım. Seni ve birlikte yaşadığımız bütün maceraları seviyorum" notunu düşmüştü. Herkes fotoğraftaki adamın sevgilisi olduğunu düşünürken stil danışmanı Lorenzo Posocco olduğu ortaya çıkmıştı.

YENİ ALBÜMÜNÜN MÜJDESİNİ VERDİ

Lipa, kısa süren bu stilinden de sıkılarak saçlarını sarıya boyatma kararı aldı. Herkesi şaşkına çeviren yıldız şarkıcının imaj değişikliği ile yeni bir albümün habercisi olduğu düşünüldü. Dua Lipa, son albümünün neredeyse hazır olduğunu, adının #DL2 olacağı duyurarak hayranlarına sabrı için teşekkür etti.