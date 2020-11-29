(Drone) Uludağ'da sonbahar

Uludağ'dan sonbahar manzaraları Yaz aylarının geride kalıp mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte doğada renk cümbüşü oluştu.

Uludağ'dan sonbahar manzaraları Yaz aylarının geride kalıp mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte doğada renk cümbüşü oluştu. Sonbahar ile birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ, güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca