Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Samsun'un işlek noktalarından Fatih Sultan Mehmet, İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve 100. Yıl Bulvarı boş kaldı.

Vatandaşların uğrak yeri Bandırma Vapuru ve Müzesi çevresindeki park ile Batıpark sessizliğe bürünürken, Karadeniz Sahil Yolu'ndan ise sadece izin belgesi olanların geçişine izin veriliyor.

Güvenlik birimleri, şehrin girişleri ve ana caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'nın işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizliğe büründü.

Kentte, güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.

Tokat

Tokat'ın işlek yerlerinden Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiği azaldı.

Polis ekipleri, kavşaklarda uygulamalarını sürdürüyor.

Çorum

Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Hava sıcaklığının yükseldiği kentte park ve mesire alanlarında da sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekipleri, olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimler yaparken, hayvan besleme grubu üyeleri ise parklara mama bıraktı.

Çankırı

Çankırı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu sakin geçiriyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur