Dr. Yunus Doğan karın germe ameliyatında çığır açıyor

Dr. Yunus Doğan karın germe ameliyatı ile vücudunuzun eski görünümüne kazanması için gerekli tüm çalışmayı sağlayarak size uygun değerlendirmeler ile profesyonel hizmet sunuyor. Hem kadınlar için hem de erkekler için uygulanabilen karın germe ameliyatında Op. Dr. Yunus Doğan yapmış olduğu çalışmalar ile adeta çığır açıyor. Op. Dr. Yunus Doğan konuyla ilgili şöyle konuştu;

Karın Germe Ameliyatı nasıl yapılır?

Karın germe ameliyatında genel anestezi uygulanmaktadır. Karın cildi dokusu, cilt altı dokular ile birlikte kaldırılarak germe işlemi uygulanır ve fazla cilt altı dokular alınır. Sezeryankesisi adı verilenkesiden giriş sağlanarak bu işlem uygulanmaktadır. Ameliyat esnasında cilt altında kanama durumu oluşmaması için diren adını verilen minik hortumlar ile karın cildi altında biriken sıvıların uzaklaştırılması sağlanır.

MiniKısmi karın germe ameliyat süreci nasıldır?ı

Göbek seviyesinin alt kısmında kalan bölgede deri sarkması oluşmuş ise daha kısa bir kesi uygulanarak göbeğin alt kısmında kalan karın derisi kaldırılır ve karın kasları sıkılaştırılarak fazla deri çıkartılır. MiniKısmi karın germe ameliyatında da üstün başarı sağlayan Dr. Yunus Doğan hastanın şikayet ve beklentilerine göre durum değerlendirmesi yapmaktadır.yapılmalıdır. MiniKısmi karın germe ameliyatı yaklaşık olarak 1,5 saat sürmektedir.

Karın germe ameliyatı geçirdikten sonra hastalar nelere dikkat etmeli?

Karın germe operasyonu geçiren hastalarda ameliyat sonrası özellikle ilk 1 ay yara yerinin tekrar açılmaması açısından büyük bir dikkat ve özen gerektirmektedir.Bu nedenle özellikle hastaların yürürken çok dik olmamaları ve hafif öne doğru eğilecek bükük bir şekilde yürümeleri gerekir. Dr. Yunus Doğan ameliyat sonrası dönemde de hastalarına büyük destek sağlayarak yardımcı olmaktadır.

Bültenler - Son Dakika Haberleri