Dr. Yunus Doğan ile liposuction ameliyatını anlattılarında dair detaylar

Op. Dr. Yunus Doğan liposuction ameliyatına dair tüm detayları hastalarına en ince ayrıntısına kadar aktararak ameliyat olmak isteyen kişilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Op. Dr. Yunus Doğan konuyla ilgili aşağıdaki bilgileri aktardı;

Liposuction ameliyatı nedir ve neden yapılır?

Liposuction ameliyatı vücut şekillendirme ameliyatıdır.Liposuction ameliyatı sırasında hastanın deri altında yer almakta olan yağ dokusu inceltilmektedir. Yağ dokusu genel olarak karın, bel ve basen bölgesinde toplanmakta ve bu durum kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir. Liposuction ameliyatı öncesi Dr. Yunus Doğan ameliyatın yöntemlerini hastalarına aktararak en uygun ameliyat yöntemininbelirlenilmekte ve hastanın tüm süreç hakkında uzman ekibiyle birlikte bilgilendirilmesi gerekir.erek Liposuction ameliyatına hazırlamaktadır.

Kimler liposuction ameliyatı olabilir?

Liposuction ameliyatı genel olarak genetik olarak veya yapısal olarak kilosu vücutta orantısız bir şekilde tek bir bölgede toplanan kişilere uygulanmaktadır. Dr.Fr. Yunus Doğan hastanın şikayetlerini dinleneyerek yaş, kilo ve boy gibi vücut kitle indeksi verilerini de dikkate alarak gerekli tetkikleri de gerçekleştirdikten sonraunsurları değerlendirmeye alarak ameliyat için uygun olup olmadığı konusunda bir karara varılır. Hastanın Liposuction ameliyatına uygun olması durumunda genel anestezi uygulanarak ameliyata başlanabilir.

Liposuction ameliyatından sonraki dönem ve vücut şekli

Liposuctionameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra hasta hastanede 2 – 311-2 gün kadar kontrol altında tutulur. Ameliyat sonrasında 1 hafta içerisinde normal yaşam aktivitelerinize devam edebilirsiniz ancak bu süreçte yaklaşık olarak 3 hafta ile 8 hafta korse kullanımı önerilmektedir. Ameliyat sonrasında vücutta ödem oluşması normaldir. Yaklaşık olarak 1 ay gibi bir süreç içerisinde vücuttaki ödem atılarak istenilen görüntüye kavuşulur. Dr. Yunus Doğan uzman ekibiyle birlikte ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası tüm işlemlerde hastalarına destek sağlamaktadır.

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