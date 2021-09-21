Dr. Salih Onur Basat, liposuction ameliyatını anlattı

Dr. Salih Onur Basat: Doktor seçimi iyi olmalıdır

Liposuction çok sayıdaki vücut şekillendirme ameliyatlarından yalnızca biridir. Her ameliyatta olduğu gibi risk mevcuttur ancak bu çok düşük bir orandır. Liposuction ameliyatı minimum ağrı ile vücudunuzun formunu en iyi şekilde ortaya koymayı amaçlar.

Liposuction ameliyatı olmaya karar vermiş kişinin doktorunu iyi seçmesi en önemli noktalardan bir tanesidir. Bu alanda uzman ve başarılı bir doktor seçmek gereklidir.

Liposuction ameliyatı nasıl gerçekleşir?

Deri altındaki yağ tabakanın alınarak vücudun şekillendirilmesi olayıdır. Belirli bölgede yoğunlaşmış olan yağ tabakası çeşitli yöntemler ile vücuttan alınır.

Bu noktada hasta doktor iletişimi çok önemlidir bir takım fikir alışverişi sonucunda hangi yöntem ile işlemin gerçekleştirileceğini hasta ve doktor birlikte karar verir. Doktorun tecrübesi ve bilgisi hastanın ise isteği doğrultusunda kendisine en uygun ameliyat gerçekleştirilir.

Estetik görünüm önemli

Sahip olduğumuz bedeni en iyi hali ile kullanmak adına birtakım operasyonlar geçirmemiz gerekebilir. Liposuction ise bu operasyonlardan bir tanesidir. Vücudumuzun daha estetik bir görüntüye sahip olmasına yol açar. Fakat bu doğru ve titizlikle uygulanmış ameliyat sonrası mümkün olur bu sebeple alanında uzman doktorlara başvurmakta fayda vardır.

Ameliyat sonrası olası etkiler

Liposuction girişimsel bir işlem olduğundan işlem sonrası kişilerde ağrı, şişlik, morluk geçici şikayetler olabilir. Ağrı ve enfeksiyon olmasın diye ağrı kesici antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Zaten şikayetler birkaç hafta içerisinde azalıyor.

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