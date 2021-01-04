Doya Doya Moda jürisi Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Bugün konuk jüri üyesi olan Ebru Destan'ın mesleği nedir?
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Doya Doya Moda jürisi Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Bugün konuk jüri üyesi olan Ebru Destan'ın mesleği nedir?

04.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:47
Doya Doya Moda jürisi Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Bugün konuk jüri üyesi olan Ebru Destan'ın mesleği nedir?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda yarışmacıları kadar jüri üyeleriyle de gündeme geliyor. Son olarak Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılması üzerine yerine gelecek olan jüri üyesi çok merak edildi. Her gün bir konuk jüri üyesinin olduğu yarışmada jüri koltuğunda bugün Ebru Destan oturuyor. Doya Doya Moda jürisi Ebru Destan kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı geçtiğimiz hafta jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu'nun sarsıcı vedası ile gündeme geldi. Doğulu'nun gidişinin ardından boşalan koltuğa kimin geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim? Ebru Destan Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ EBRU DESTAN KİMDİR?

Ebru Destan, 24 Eylül 1977, İzmir şarkıcı, oyuncu ve eski manken.

Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.

Doya Doya Moda jürisi Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Bugün konuk jüri üyesi olan Ebru Destan'ın mesleği nedir?

EBRU DESTAN ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Sözümü Yemedim (2005)

Ayrılık Soğuk İklim (2007)

3 Vakte Kadar (2008)

EBRU DESTAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER

Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)

Katıldığı Yarışmalar

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada ünlüler adasında yarışmıştır.

EBRU DESTAN'IN EŞİ KİMDİR?

Ebru Destan, Mete Okay İnan ile 2011 yılında evlenmiştir.

Galerici Mete Okay İnan 2011 yılında evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan eski manken Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. İkilinin boşanma davası mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlık uzun süre devam etti.

Haber Yorumları (2)
HİLAL: AY BAŞTA TANIMADIM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EBRAR: bence devam etmeli ebru destan burada
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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