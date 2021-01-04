Doya Doya Moda Ebru Destan kimdir? Ebru Destan nereli, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'nun gidişi sonrası bu hafta konuk jüri Ebru Destan olacak. Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken kimlikleriyle tanınan isim programın yeni bölümünde yarışmacıların kombinlerini yorumlayacak ve puan verecek. Peki Doya Doya Moda Ebru Destan kimdir? Ebru Destan nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Ebru Destan izleyenlerin gündemine geliyor. Kemal Doğulu'nun EXXEN'deki programına başlayacak olması nedeniyle uzun süredir jüriliğini yaptığı yarışmadan ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın mesleği ne? Ebru Destan'ın Instagramı ne?İşte Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'nun yerine gelen konuk jüriye dair detaylar…

EBRU DESTAN KİMDİR?



Ebru Destan, 24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğdu. Ebru Destan, şarkıcı, oyuncu ve eski mankendir.

Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.

Ebru Destan,

Albümleri

Sözümü Yemedim (2005)

Ayrılık Soğuk İklim (2007)

3 Vakte Kadar (2008)

Filmografi

Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

Para=Dolar (2008)

Teberik Şanssız (2005)

Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

Abuzer Kadayıf (2000)

Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

Onun Dünyası (2000)

Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

Baba (TV Dizisi) (1999)

Şampiyon (TV Filmi) (1999)

Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)

Katıldığı Yarışmalar

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı yarışmada ünlüler adasında yarışmıştır.