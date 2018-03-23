Dörtyol'daki Çöp Sorunu

Hatay'ın İskenderun İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Dörtyol ilçesinde yaşanan temizlik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Dörtyol Belediyesi'nin ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaması nedeniyle Katı Atık Birliği yüklenici firma karşısında yasal takibe alınıp faiz ödeme riskiyle karşı karşıya kaldığını, Dörtyol dışında hiçbir belediyenin borcu olmadığını, yaşanan temizlik sorununun çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kentin temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın ilçe belediyesinin kendilerine borcu olduğunu iddia ederek temizlik işçilerini çekmesi üzerine, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve belediye çalışanları ellerine aldıkları süpürgelerle sokaklarda temizlik yaparak ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak bugün basın toplantısı düzenleyen İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Başkanı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Dörtyol Belediyesi'nin yüklenici firmaya olan borcu dolayısıyla Katı Atık Birliği'nin de yüklenici firma karşısında yasal takibe alınıp faiz ödeme riskiyle karşı karşıya kaldığını, konunun Nisan ayı içerisinde yapılacak olan ENVİTEC birlik encümen toplantısında gündeme getirileceğini ve biran önce çözüme kavuşturulmasını umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Seyfi Dingil, Dörtyol'da temizlik konusunda yaşanan sıkıntının katı atık birliği yetkili kurulunda en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umut ettiklerini belirtti.

İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Başkanlığı görevini yürüten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yüklenici firma Envitec ile ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında Dörtyol'da temizlik konusunda yaşanan sıkıntılara değindi.

"8 kez tebligat gönderdik"

Katı Atık Birliği olarak Dörtyol Belediyesi'ne borçlarının düzenli olarak ödenmesiyle ilgili defalarca yazı yazıldığını, ancak tüm uyarılara rağmen ödemelerde herhangi bir düzelme olmadığını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, "Dörtyol Belediyesi'nin ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaması nedeniyle Katı Atık Birliği yüklenici firma karşısında yasal takibe alınıp faiz ödeme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Zaten yüklenici firma söz konusu vadesi geçmiş borçlar için faiz talep etmekte, faiz talebi ile ilgili dava süreci halen devam etmektedir. Birliğin yüklenici firmaya Dörtyol Belediyesi adına olan borcu, firma tarafından sürekli olarak hizmetin olması gerektiği gibi verilmemesi konusunda bahane olarak kullanılmaktadır. Borç rakamlarının çok ciddi miktarlara ulaşması sonucu mevcut durumunun altından kalkılamayacak bir hale gelmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla Dörtyol Belediyesi tarafından, birliğimize konu ile ilgili bir ödeme planı hazırlanarak gönderilmesi de talep edilmiştir. Ancak Dörtyol Belediyesi, yine yazımıza herhangi bir cevap vermedi. Dörtyol Belediyesi'nin 13 Kasım 2017 tarihinde birliğimize 4.719.129,76 TL borcu bulunmaktaydı. 20 Kasım 2017'de ve 1 Aralık 2017 yılında 750 Bin TL'den oluşan iki taksit birliğimize ödeme yapmıştır. Fakat kendisine 31 Aralık 2017 tarihine kadar tüm borcun kapatılması ile ilgili verilen süre içerisinde ödeme yapmaması üzerine başka bir karara gerek kalmaksızın yüklenici firma, şehir temizliği hizmetini durdurup, tüm borçların tahsisi için birliğimiz tarafına cebri icra yoluna gitmiştir. Bu durum tarafımızdan Dörtyol Belediyesi'ne bildirilmiştir. Ancak Dörtyol Belediyesi tarafından söz konusu karara uygun ödeme yapılmamıştır. 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında hiçbir ödeme yapılmaması dolayısı ile Dörtyol Belediyesi'nin birliğimize olan toplam hak ediş borcu 4.158.022,23 TL'yi bulmuştur" dedi.

"Dörtyol dışında hiçbir belediyenin borcu yok"

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un 'Son beş ayda 5 milyon TL ödeme yaptık' şeklindeki sözlerine de açıklık getiren İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Başkanı Seyfi Dingil, "Son üç ay içerisinde Dörtyol Belediyesi tarafından sadece 250 bin TL ödeme yapılmıştır. Son 5 ayda ise Yaşar Toksoy'un dediği gibi 5 milyon TL değil, 2.483.000 TL ödeme yapılmıştır. Başkan Toksoy geçmişten gelen borcu ödediğini söylüyor ama 2014 seçimleri öncesi Dörtyol Belediyesi'nin birliğe olan borcu 722.628,94 TL iken, şuan ise 4 milyon TL'nin üzerindedir. Buradaki amacımız; Başkan Toksoy'u suçlamak yada yargılamak değildir. Ancak, katı atık birliğine bağlı olan İskenderun, Payas, Erzin, Arsuz ve Belen belediyeleri ne yapıp edip, yüklenici firmaya borçlarını ödüyor. Şuan Dörtyol dışında hiçbir belediyenin yüklenici firmaya borcu yoktur. Dörtyol Belediyesi de borcunu bir şekilde kapatıp hem birliğimizi hem de temizlik işçilerini mağdur etmekten kurtarmalıdır" dedi.

"İşçilerimiz hak mağduriyeti yaşamasın"

Toplantıya katılan Hizmet İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim de, belediyedeki temizlik işçilerinin mağduriyetine dikkat çekerek, "Dörtyol'da 73 temizlik işçisi bulunuyor. Biz de işçilerimizin haklarını korumak ve onların mağdur olmalarını engellemek adına harekete geçtik. Ben işveren değilim, işçi temsilcisiyim ve arkadaşlarımın haklarını korumak zorundayım. Arkadaşlarımız maaşlarını zamanında alamazlarsa sıkıntı yaşarlar. Bu sebeple Dörtyol Belediyesi yüklenici firmaya olan borcunu biran önce ödeyip işçi arkadaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmalı. Çünkü firma borç ödenmediği takdirde temizlik işçilerini çalıştırmayacak ve belediyede çalışan işçi arkadaşlarımız kent temizliği için daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Bu da onların hak mağduriyetine sebep olacak" şeklinde konuştu.

Toplantıya Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Yetim ve Katı Atık Birliği Müdürü Mahmut Kalaycıoğlu'da katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kentin temizlik işlerini yürüten yüklenici firmanın ilçe belediyesinin kendilerine borcu olduğunu iddia ederek temizlik işçilerini çekmesi üzerine, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve belediye çalışanları ellerine aldıkları süpürgelerle sokaklarda temizlik yapmıştı. İddiaya göre, temizlik işlerini yürüten firma, belediyeden bir kısım alacağını tahsis edemeyince yaklaşık 70 temizlik işçisine iş bıraktırmıştı.

Temizlik işçilerinin iş bırakması üzerine Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, beraberinde bazı çalışanları ile birlikte cadde ve sokakta temizlik yapmıştı. - HATAY