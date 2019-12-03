: Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı

03.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katıldı. Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

ERDOĞAN: ZİRVE GAYET İYİ GEÇTİ"

TSİ 19.30'da zirvenin sona ermesinin ardından Başbakanlık Ofisi'nden Almanya Başbakanı Merkel sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti ayrıldı. Zirveden ayrılırken açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.

Dörtlü Zirve'nin ardından Başbakanlık Ofisi'nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye'nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

MERKEL: YAPICI VE FAYDALI ZİRVE

Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun ele alındığını kaydeden Merkel, "Burada DAEŞ'e karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Merkel, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek istediklerini kaydetti.

Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Zirvede Libya konusunun da el alındığını dile getiren Merkel, "Bu konuda Berlin süreci takdir edildi. Bu formatta çalışmaya devam edilmesi lazım ve Libya'da hızlı şekilde ateşkese ihtiyacımız var. Şimdi teknik düzeyde, daha sonra gelecek yılın şubat ayında bu formatta birlikte çalışmak için tekrar buluşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, zirve hakkında da "İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı." değerlendirmesinde bulundu.

MACRON: TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE, SAYGI DUYUYORUM

Zirve sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Türkiye büyük ülke, dinamik entelektüel ve kültürel yaşamı var, saygı duyuyorum" dedi.

Macron, Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunun altını çizdi.

İNGİLTERE: DÖRT LİDER ANLAŞTI

Londra'daki dörtlü Suriye Zirvesi sonrası, İngiltere'den yapılan açıklamada ''İdlib dahil Suriye'deki tüm sivillere yönelik saldırıların durdurulmasında uzlaşıldı'' denildi.

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