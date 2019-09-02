Dördüncü kez düşük yapan Seren Serengil, dün gece oyuncak bebekle uyudu

02.09.2019 15:53

Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girdiği şarkıcı Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açtı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, yaşadığı zor günlerde 6 haftalık bebeğini kaybetti. Serengil'in dün gece çekilen fotoğrafı ise görenlerin yüreğini burktu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALARDA BULUNDULAR

Küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI

Yaşar İpek ile zorlu bir boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zor günler geçiren Serengil, dördüncü kez düşük yaparak 6 haftalık bebeğini kaybetti.

OYUNCAK BEBEKLE UYUDU

Hayata bebeğiyle tutunduğunu söyleyen ve tedavi sürecinde kendisine tüm tehlikelerden uzak tutan Serengil, bebeğinin kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Serengil'in yanında olan bir arkadaşı ise onun gece bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafı paylaştı. Serengil'in bu görüntüsü ise yürek burktu.

"GÜZEL BEBEĞİM KÜFRE, HAKARETE VE ZULME DAYANAMADI"

Bebeğini kaybeden Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bebeğine şu sözlerle veda etmişti: "Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfre, hakarete, zulme, iftiraya. 'İstenmediğim yerde kalmam.' dedin gururlu kızım.. Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım."