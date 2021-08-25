DOOM tasarımcısı John Romero: "Tüm zamanların en iyi yorumu kızımdan geldi"
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DOOM tasarımcısı John Romero: "Tüm zamanların en iyi yorumu kızımdan geldi"

DOOM tasarımcısı John Romero: 'Tüm zamanların en iyi yorumu kızımdan geldi'
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyun tasarımcısı John Romero, üvey kızının bir çizimini kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "tüm zamanların en iyi DOOM incelemesi" olarak nitelendirdi.

id Software tarafından geliştirilen FPS oyunu DOOM'un tasarımcısı John Romero, kısa süre önce Twitter'da yaptığı paylaşımla ünvey kızının DOOM hakkındaki izleniminin bir resmini paylaştı ve onu "tüm zamanların en iyi DOOM incelemesi" olarak nitelendirdi.

Bir tasarımcı ve programcı olan Romero, Adrian Carmack, John Carmack ve Tom Hall ile birlikte id Sofware'i kurdu. Grup, 1990'ların başında Commander Keen'in geliştirilip piyasaya sürülmesiyle büyük bir isim yaptı ve ardından çığır açan Wolfenstein 3D'nin piyasaya sürülmesiyle oyun sektörünün önemli şirketleri arasında gösterilmeye başlandı.

John Romero, üvey kızı Avalon'un bir keresinde ailesiyle ilgili en iyi beş şeyi listelediği ödevinin bir görüntüsünü paylaştı. Annesi Breanda Romero ve üvey babasının oyun tasarımcıları olmalarını aileninn en iyi özelliklerden biri olarak gösteren Avalon, ayrıca John'un DOOM'daki çalışmalarından gurur duyduğunu, hatta buna "iyi bir oyun" dediğini görüyoruz.

DOOM tasarımcısı John Romero: 'Tüm zamanların en iyi yorumu kızımdan geldi'

Avalon'un yaptığı kısa ve öz bu inceleme hiç şüphesiz bu zamana kadar yapılmış tüm DOOM incelemerine rakip gibi görünüyor.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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