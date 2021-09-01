DOOM Eternal: The Ancient Gods 2. Bölüm Nintendo Switch'te yayınlandı!

id Software tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu DOOM Eternal'ın, tek oyunculu genişletmesi The Ancient Gods 2. Bölüm Nintendo Switch'e dahil oldu.

2016 yılında oyun piyasasına sürülen Doom'un başlattığı seriyi ve hikayeyi devam ettiren DOOM Eternal, son tek oyunculu genişletmesi The Ancient Gods'ın 2. Bölümünü Nintendo Switch'te yayınlandı.

DOOM Eternal: The Ancient Gods 2. Bölüm tek başına ya da DOOM Eternal Deluxe Edition'ın bir parçası olarak satın alınabilir. İkisi de şimdi Nintendo eShop ve seçili dijital satış noktalarında satışa sunuluyor.

Nintendo Switch'teki DOOM Eternal: The Ancient Gods 2. Bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

DOOM ETERNAL: THE ACIENT GODS 2. BÖLÜM FRAGMANI

Sentinel Hammer'ınızı kapın ve iblis işgalini sonsuza kadar durdurmak için son bir savaşta Karanlık Lord'un Immora kalesini kuşatın. İster TV modunda oynayın ister avuç içi modunda, Slayer'ın kötülüğe karşı verdiği destansı savaş son buluyor.