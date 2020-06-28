Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
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Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

Önceki akşam lüks bir mekanın çıkışında görüntülenen Aleyna Tilki, dondurma reklamından 1.5 milyon TL kazandığı iddialarını yalanladı. Aleyna, "Yazılan ücretten daha fazla aldım" dedi.

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
28.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:46

Aleyna Tilki, son günlerde rol aldığı dondurma reklamı ve reklamda seslendirdiği şarkı ile gündemde.

20 yaşındaki şarkıcı, "Klasik dünya listelerine girdik. İki kez girdik bu listeye. Güzel bir proje oldu. Ersay Üner abi ve Ozan Çolakoğlu abi birleşince çok iyi oluyor. Klibimizi ben yönetmek istedim ama yönetmediğim iyi oldu. Çok eğlendim. Rengarenk bir reklam oldu. Benim oyun alanım gibi oldu. Reklamım bile dünya listelerde ülkemizi temsil etti. Bu zor süreçte hepimize moral oldu" dedi.

REKLAMDAN KAÇ PARA KAZANDI?

Aleyna Tilki, reklam filmi için 1 milyon 500 bin TL aldığı iddialarına da cevap verdi. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre Aleyna, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Bağış yapıyorum, kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Bağış yapmayı çok seviyorum." dedi.

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