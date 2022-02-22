Donbas bölgesinden tahliye edilen sivillere yardım - Haberler
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Donbas bölgesinden tahliye edilen sivillere yardım

AA, Sefa Karacan - Güncel
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Rusya'nın sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıması kararı öncesi başlayan ve halen devam eden Donbas bölgesinden tahliyelerdeki sivillere, Rusya genelinde insani yardım kampanyası başlatıldı.

Rusya'nın sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıması kararı öncesi başlayan ve halen devam eden Donbas bölgesinden tahliyelerdeki sivillere, Rusya genelinde insani yardım kampanyası başlatıldı. Rostov'daki insani yardım merkezine ulaşan yardımlar oluşturulan ekipler tarafından taşınarak düzenlendi.

Donbas bölgesinden tahliye edilen sivillere yardım

Donbas bölgesinden tahliye edilen sivillere yardım

Donbas bölgesinden tahliye edilen sivillere yardım

AA / Sefa Karacan - Güncel

Donbas, Rostov, Rusya, Güncel, Haberler

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