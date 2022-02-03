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Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldiEDİRNE Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

İPSALA, EDİRNE (İHA) - Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

EDİRNE Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haberi | Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Yunanistan, Yunanlılar, İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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