Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
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Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler

Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Dominik'ten döndükten sonra karantina altına alındı. Kızından ve eşinden ayrı kalan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşadığı zorlukları anlattı.

20.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:31
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yorumculuk yapan ve 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu, sosyal meyda hesabından karantinada olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR GÜNLER"

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndü. Kendisini ailesinden uzak bir yerde karantinaya alan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı: "Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."

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