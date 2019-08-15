Dolunayda hangi burç nasıl etkilenecek?

15.08.2019 16:40

Aysun Köşker Koç, bu akşam gerçekleşecek dolunayın burçlar üzerine etkisi nasıl olacak yorumladı. Kova dolunayında en çok hangi burçlar etkilenecek? Hangi burçların üzerine etkisi olumlu olacak?

15 AĞUSTOS KOVA DOLUNAYININ BURÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Bu hafta kova Dolunayı var. Dolunaylarda dişi enerji ile eril enerjinin mücadelesi söz konusudur bu yüzden gerginlikler olacaktır. Dolunaydan en çok etkilenecek burçlar ise Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarının son 10 gününde doğanlar olacaktır. Maddi ve öz değerlerimizle ilgili olaylar ağırlık kazanacak, ek kaynaklar krediler ameliyatlar gibi olaylar da gündeme gelecektir. 15 günlük süreç içerisinde alacağımız paraları almakta, kazançlarımızı elde etmekte biraz zorlanabiliriz. Fakat etraftan ek kaynaklar ve krediler ile sorunlarımızı çözebiliriz. Yükselen de ise Yay burcu var. Özellikle Yay, Aslan ve Koç burçları içinde olumlu etkiler olacaktır. İletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani gaflar yapmamaya dikkat edin. Fakat bir yandan da güzel sözleşmeler anlaşmalar yaparak istediğimiz uzlaşmaları da sağlayabiliriz.