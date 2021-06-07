Yakın koruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını böyle uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada Erdoğan'ın karşısında oturan ve bacak bacak üstüne atarak dondurma yiyen bir kadının uyarılması dikkat çekti.