Yakın koruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını böyle uyardı
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Yakın koruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını böyle uyardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada Erdoğan'ın karşısında oturan ve bacak bacak üstüne atarak dondurma yiyen bir kadının uyarılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Burada dondurma yiyen Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

YAKIN KORUMA UYARDI

Bu esnada kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında oturup bacak bacak üstüne atarak dondurmasını yiyen bir kadın, yakın korumalar tarafından uyarıldı.

Yakın koruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını böyle uyardı
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