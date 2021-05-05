Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 5 Mayıs dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2225 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2225
5 Mayıs 2021, Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,2225 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,2225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
5 Mayıs Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,2250TL
Dolar alış fiyatı : 8,2200 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,9600 lira seviyesinde kapattı.
5 Mayıs Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,9650 TL
Euro alış fiyatı : 9,9550 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,6168 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,5589
şeklinde belirlendi.