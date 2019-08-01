Dolandırıcılar Rahmi Koç ile ünlü sunucu Ceren Bektaş'ı hedef aldı

Dolandırıcıların son hedefi Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Habertürk'ün başarılı sunucusu Ceren Bektaş oldu. Bir internet sitesinde Rahmi Koç'un Habertürk kanalına çıkarak CryptoRobo isimli sanal para hakkında röportaj verdiği iddia edildi.

YALAN HABERLE ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Koç'un Habertürk'ün başarılı sunucusu Ceren Bektaş'a konuştuğu ve söz konusu kripto parayı övdüğü yalanının bulunduğu haberde Koç'un, söz konusu kripto para sistemine para yatırdığını ve sistemin herkesi kısa sürede milyoner yaptığını ifade ettiği belirtiliyor. Yalan haberle vatandaşların ilgisini bahse konu kripto paraya çekmeye çalışan dolandırıcılar bu şekilde çıkar elde etmeye çalışıyor.

CEREN BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bahse konu dolandırıcılık girişimine tepki gösteren Ceren Bektaş sosyal medya hesabından dolandırıcılar ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bektaş açıklamasında ''Bugün bir internet sitesinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ile geçen hafta ana haber bülteninde bir röportaj yaptığım söylenerek, Sayın Koç'un ağzından bazı ifadelee yer verilmiştir. Böyle bir röportaj asla yapılmamıştır. Benim ve kurumumum adının kullanılarak yapılan bu uydurma haber için gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır'' ifadelerini kullandı.