Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK 'kısıtlı seçmen' listesine aldı

Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan, iki çocuk annesi C.Ç., geçen ocak ayında eşinden boşandı. Bu olaydan sonra annesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde iki kez muayene oldu. Doktor tavsiyesi ile antidepresan kullanmaya başladı.

Ancak C.Ç.'nin sağlık bilgileri, 31 Mart'taki İstanbul seçimlerinde 'kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı' gerekçesiyle AKP'nin yaptığı itiraz üzerine YSK'nın hazırladığı 'Zihinsel Engelliler ve Kısıtlılar' başlıklı listede yer aldı.

Listeyi hazırlayan YSK, adı geçenler hakkında vesayet ihbarında bulunulması için 26 Nisan'da Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı. İlçe seçim Kurulu da 7 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na vesayet ihbarında bulundu.

Fatih İlçe Kurulu'nun yaptığı ihbarda, "Listenin YSK'dan gelmesi nedeniyle kişinin zihinsel engeli yönünden makul şüphe bulunduğundan vesayet yargılaması yapılması gerektiği düşünülmektedir" denildi.

C.Ç. ve listedeki yurttaşlar, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında bir hastaneye sevk edilecek. Verilecek rapor uyarınca yurttaşlara vasi atanıp atanmayacağına karar verilecek. Vasi atanırsa C.Ç. ve diğerleri oy kullanamayacak.

Oy kullanıp kullanmaması mahkemenin elinde olan C.Ç. yaşadıklarına isyan etti: "Eşimden boşanınca psikolojim bozulduğu için psikiyatra muayeneye gitmiştim. İlk başta ilaç kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Sağlık sorunum yok. Yalnızca ben değil, herkes doktora gidiyor."

C.Ç.'nin avukatı Turgut Kazan, yurttaşlara ait sağlık bilgilerinin siyasal amaçlı kullanıldığını söyledi. Seçim kurulunun yazısında bir listeye atıfta bulunduğunu belirten Kazan şöyle devam etti: "Bu bilgilerin seçim itirazına malzeme olsun diye bir siyasi partiye verilmesi inanılmaz bir ayıptır. Hukuka aykırıdır ve suçtur. Bu, insanların onuruyla oynama girişimidir. Mahkeme insanları hastaneye sevk edecek. Buna kimin ne hakkı var?"