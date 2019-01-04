Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da bir hastanede, doğumhaneye gelen hamile kadın acı içerisinde bağırırken doktor ve hemşireler yeni yıl kutlaması yaptı. Hamile kadın, acı içerisinde gözyaşı dökerken doktorlar ve hemşireler, yılbaşı kıyafetleri ile hep beraber geri sayım yaptı.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALAN ANNENİN MUTSUZ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Hamile kadının doğumunun ardından bebeğin yeni yılda doğan ilk bebeği olduğunu gören doktorlar ve hemşireler büyük bir sevinç yaşadı. Doktorlar, bebeği annesine verdiği sırada kadının mutsuz olduğu gözlemlendi.

ÜLKE GENELİNDE TEPKİ YAĞDI

Ameliyathanede bulunan bir görevlinin yaşananların videosunu sosyal medyada paylaşması üzerine doktor ve hemşirelere ülke genelinde tepkiler yaptı.

Hastanenin olayla ilgili olarak doktor ve hemşirelere soruşturma başlatıp başlatmadığı bilinmiyor.