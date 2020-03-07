Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
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Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Önceki akşam yakın dostlarıyla Arnavurtköy'de yeni yaşını kutlayan şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük olan sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpmelere doyamadı.

07.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:47
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Güçlü sesiyle tanınan ünlü şarkıcı , önceki akşam yakın dostlarıyla Arnavurtköy'deki bir mekanda 46. yaşını kutladı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu bir an olsun yanından ayırmayan Karaca, yeni aşkını öpücüklere boğdu.

YENİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Ünlü şarkıcıyı yeni yaşında sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve yakın dostları , Fettah Can ve Cansu Kurtçu yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen Işın Karaca, "Çok mutlu ve huzurluyum" dedi. Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı yollayarak "Bu geceki organizasyonda kesilen pasta nişan gibi oldu. Güzel haberleriniz bekliyoruz" dedi. Yapıcıoğlu da sevgilisini öperek yeni yaşını kutladı.

AŞKLARI ARALIK AYINDA BAŞLADI

3 yıllık evliliğini geçtiğimiz Kasım ayında bitiren Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük olan müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2. Sayfa programında ilişkisi hakkında konuşan Karaca, "Çok tatlı güzel bir ilişki yaşıyoruz" demişti. 6 Aralık'ta Bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını söyleyen ünlü şarkıcı çok mutlu olduğunu da sözlerine eklemişti.

İşte Işın Karaca'nın doğum gününden kareler...

Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: Işın Karaca doğum gününde sevgilisini öpücüklere boğdu
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HABER YORUMLARI (4)

  • RİMELLİ ERKEK:
    Işın Karaca gerçek hayatında çok beleşçi birisi. Onun yakın çevresinden birisi benim çok yakın arkadaşım. .
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    MİDE BULANDIRIYORSUNUZZZZZZ BOYUN KADAR ERKEK EVLADINDAN VE KIZINDANDAMI UTANMADIN!!!!!!!! HEM ANNEN YENİ ÖLMEDİMİ YAZIK ÇOK YAZIK
    Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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