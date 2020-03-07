Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

07.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:47

Güçlü sesiyle tanınan ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam yakın dostlarıyla Arnavurtköy'deki bir mekanda 46. yaşını kutladı. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu bir an olsun yanından ayırmayan Karaca, yeni aşkını öpücüklere boğdu.

YENİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Ünlü şarkıcıyı yeni yaşında sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve yakın dostları Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtçu yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra sevgilisini öpen Işın Karaca, "Çok mutlu ve huzurluyum" dedi. Demet Akalın ise yakın dostuna evlilik mesajı yollayarak "Bu geceki organizasyonda kesilen pasta nişan gibi oldu. Güzel haberleriniz bekliyoruz" dedi. Yapıcıoğlu da sevgilisini öperek yeni yaşını kutladı.

AŞKLARI ARALIK AYINDA BAŞLADI

3 yıllık evliliğini geçtiğimiz Kasım ayında bitiren Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük olan müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2. Sayfa programında ilişkisi hakkında konuşan Karaca, "Çok tatlı güzel bir ilişki yaşıyoruz" demişti. 6 Aralık'ta Bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını söyleyen ünlü şarkıcı çok mutlu olduğunu da sözlerine eklemişti.

İşte Işın Karaca'nın doğum gününden kareler...

Kaynak: Snob Magazin

Haber Videosu