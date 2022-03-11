Doğum gününde babasının mezarının yanında ölü bulundu

DENİZLİ (İHA) - Edinilen bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınmayan inşaat işçisi Ramazan Kılıç (48), Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulmuş olan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar esnasında mezarlığa gelen Kılıç'ın yakınları, fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile yakınlarının ağıtları yürekleri dağlarken, Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ