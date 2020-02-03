Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

03.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:51

İdlib'te 8 şehidin verildiği hain saldırının ardından Habertürk'ün Türkiye'nin Nabzı programında Türkiye'nin Suriye'deki politikaları masaya yatırıldı. Program konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in şehitlerle ilgili gülerek "Şehit vermeden sorun çözülmez olmaz" demesi sosyal medyada tepki çekti.

"ŞEHİT VERMEDEN HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın "Biz burada, bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz" sözlerine yanıt veren Doğu Perinçek, gülerek "Şehit vermeden hiçbir sorun çözülmez. Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden" şeklinde yanıt verdi. Doğu Perinçek'in bu tepkisi sosyal medyada büyük yankı buldu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de 5 askerimiz ve 1 sivil şehit olurken, 7 askerimizin de yaralandığı bildirildi. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanırken, yapılan açıklamada bölgedeki çatışmaların önlenmesi için göreve gönderilen Mehmetçiklerimizin rejim güçleri tarafından top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Daha sonra temaslarda bulunmak için Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehidimiz olduğunu açıklamıştı.

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