Doğu Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz

15.08.2019 11:04

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği iddialarını "Bizim desteğimiz Türkiye'ye, Atatürk devrimlerinin tamamlanması için mücadele ediyoruz." şeklinde yanıtlayan Perinçek, Suriye meselesinde hükümet ile fikir ayrılıklarını yaşadıklarını anlattı.

Röportajın ilgili kısmı şu şekilde;

-Türkiye Şam yönetimiyle hali hazırda görüşüyor mu? Suriye'de çözümün yolu ne?

"Görüşmeler olduğunu hem Tahran yönetiminden hem Suriye yönetiminden hem Türkiye hükümetinin çevrelerinden öğreniyoruz. Hatta Sayın Tayyip Erdoğan da görüşmeler olduğunu ifade etti.

Suriye kilit ülke oldu; PKK'yı temizlemek için, IŞİD'i temizlemek için. Doğu Akdeniz'de de Amerika-İsrail tehdidine karşı koymamamız için Suriye ile işbirliği yapmamız gerekiyor. Burada ayak sürüyen bir yönetim var, Tayyip Erdoğan yönetimi. Burada çok büyük hata yapıyorlar.

İran evet dedi. Rus hükümeti evet dedi, hatta kendi planı haline çevirdi. Şimdi bunun için biz önümüzdeki günlerde Sayın Beşar Esad tarafından davet edildim, büyük bir heyet halinde büyük ihtimalle eylül ayında Suriye'ye gidiyoruz...

Hükümet kanadıyla da görüşüyoruz, onların da katılmasını sağlamak istiyoruz. Şimdi isim söylemeyelim, çünkü onların burada sıkıntıları da var. Aslında biz biraz onların da istediği bir çözümü onların da biraz dışında çözmüş olacağız. Biz, Rusya-İran-Suriye'nin ve Vatan Partisi'nin ortak çözümünü ürettik. Türkiye hükümetinin böyle bir şeye hayır demesi bence pek mümkün değil."