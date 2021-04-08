Dogecoin yorum: Dogecoin (DOGE) yükselir mi? Dogecoin (DOGE) ne zaman yükselecek?

Dogecoin yorum: Bitcoin'in, 200-SMA'ya denk gelen bir seviye olan 55.800 dolarlık desteğin üzerinde kalması bekleniyordu. Dogecoin'in önümüzdeki oturumlarda 0,055 dolarlık desteği savunması gerekiyordu.

Şubat sonundaki daha geniş piyasa gerilemesinden bu yana, Dogecoin 4 saatlik zaman diliminde daha yüksek ve daha yüksek dipler oluşturdu ve fiyat yükseldi. Geçen hafta, DOGE neredeyse iki özdeş ikiz zirve oluşturdu ve tek bir şamdan kuzeye 0,067 dolarlık dirençle kırıldı. Bununla birlikte, 0,055 doların altındaki bir düşüş DOGE'yi düşüş bölgesine sokabilir.

MACD aşağı yönlü bir crossover gösterdi ve basın zamanlı destek direniş hattına saygısız tehlikedeydi. Bu arada, Chaikin Para Akışıyarım çizginin üzerinde kaldı ve kripto para birimine güçlü sermaye girişi gösterdi.