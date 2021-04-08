Dogecoin yorum: Dogecoin (DOGE) yükselir mi? Dogecoin (DOGE) ne zaman yükselecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dogecoin yorum: Dogecoin (DOGE) yükselir mi? Dogecoin (DOGE) ne zaman yükselecek?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Dogecoin yorum: Dogecoin (DOGE) yükselir mi? Dogecoin (DOGE) ne zaman yükselecek?

Dogecoin yorum: Bitcoin'in, 200-SMA'ya denk gelen bir seviye olan 55.800 dolarlık desteğin üzerinde kalması bekleniyordu. Dogecoin'in önümüzdeki oturumlarda 0,055 dolarlık desteği savunması gerekiyordu.

Şubat sonundaki daha geniş piyasa gerilemesinden bu yana, Dogecoin 4 saatlik zaman diliminde daha yüksek ve daha yüksek dipler oluşturdu ve fiyat yükseldi. Geçen hafta, DOGE neredeyse iki özdeş ikiz zirve oluşturdu ve tek bir şamdan kuzeye 0,067 dolarlık dirençle kırıldı. Bununla birlikte, 0,055 doların altındaki bir düşüş DOGE'yi düşüş bölgesine sokabilir.

MACD aşağı yönlü bir crossover gösterdi ve basın zamanlı destek direniş hattına saygısız tehlikedeydi. Bu arada, Chaikin Para Akışıyarım çizginin üzerinde kaldı ve kripto para birimine güçlü sermaye girişi gösterdi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Demet Akalın Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Ümit Öztürk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dogecoin yorum: Dogecoin (DOGE) yükselir mi? Dogecoin (DOGE) ne zaman yükselecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:44:12. #1.16#
title