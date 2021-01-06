Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle!
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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle!

06.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:32
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle!

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü 6 Ocak TV8 yayın akışında yer alamadı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünün bu akşam var mı diye merak ediliyor. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Zeynep'i kaçıran Mehdi'nin hapse girmesi damga vurdu. Ayrıca Barış ve Zeynep'in yakınlaşması izleyenleri heyecanlandırdı. 6 OcakTV 8 yayın akışında bu akşam dizinin yeni bölümü yer almıyor. İşte detaylar

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yeni bölümü TV8 yayın akışında yer almadı. Yılbaşından dolayı bazı diziler 1 haftalık tatil verdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle!
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM, SON FRAGMANI İZLE!

6 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Yerli Sinema

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Ailecek Şaşkınız

20:00 Yerli Sinema

22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

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