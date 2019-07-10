DJ Ozan Doğulu, yeni klibinde Kraliçe Elizabeth'i taklit etti
Ünlü DJ Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo adlı albümünde yer alan Elizabeth şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Doğulu, klibinde kraliçe Elizabeth'i canlandırdı.
Ozan Doğulu, "130 Bpm Kreşendo' albümde yer alan 'Elizabeth' şarkısı için kraliçeyi taklit etti. Doğulu'nun klipteki hali ise herkesi güldürmeyi başardı.
KRALİÇEYİ TAKLİT ETTİ
Şarkılardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Ozan Doğulu, yeni albümü 130 Bpm Kreşendo ile yaz aylarına bomba gibi girdi. Doğulu, sözleri Cem Belevi'ye ait olan ve aranjesini kendisinin yaptığı Elizabeth şarkısının klibi için bambaşka bir kılıkla kamera karşısına geçti. Ozan Doğulu, klipte Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için meşakkatli bir çalışmadan geçti
YÜZÜNÜN KALIBI ALINDI
II. Elizabeth ile aynı görüntüye kavuşabilmek içinsaatlerce uğraşan Doğulu'nun yüz kalıbı alındı ve protezi çıkarıldı. Mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldü.
YORUMLAR (2)
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BİŞEY SORUCAM ABİ. . NEDEN YA NEDEN BU KADAR APTALSINIZCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim ülkede makyaj yapılmasın yaa hiç olmamış bu nehiçbir benzerlik yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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