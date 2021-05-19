DJ Can Eren: "Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak"
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DJ Can Eren: "Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak"

DJ Can Eren: 'Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan müzik sektörünün zor bir süreçten geçtiğini belirten DJ Can Eren, "Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak" dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan müzik sektörünün zor bir süreçten geçtiğini belirten DJ Can Eren, "Pandemi bitince müzik ve eğlence sektörü altın çağını yaşayacak" dedi.

Pandemi nedeniyle müzik ve eğlence sektörünün sekteye uğraması ile eğlence mekanları çalışanlarının zor zamanlar geçirdiğini ifade eden DJ Can Eren, "Müzik sektörü zor bir dönemden geçiyor. Sektörün canlanması ve mesleğimizi hakkıyla icra edebilmek için pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Salgın döneminde müziğe daha çok odaklandığını söyleyen Eren, "Ben de herkes gibi evde yasaklara uyarak pandeminin bitmesini bekliyorum. Ama bu süreçte çok güzel çalışmalar hazırladım. Kapanma süresince evde kalmamız sayesinde kendimi işime ve yeni şeyler üretmeye daha fazla odaklayabildim. Tüm hayatım işim oldu diyebilirim. Bu dönemde işime ve müziğe daha çok odaklanarak yeni çalma listeleri hazırladım" diye konuştu.

Müzik ve eğlence dünyasının pandemi öncesindeki zamanlarına dönmesini umutla beklediğini dile getirirken Eren, "Yoğun iş temposuna alışık birisi olarak evde kalmak ilk başlarda zordu fakat müzik bu sürece alışmamda bana çok yardım etti. Umarım kapanma ve tedbirler etkisini gösterir ve tekrar eski günlerimize dönebiliriz. Eğer eski normale dönebilirsek önümüzdeki yaz için bütün randevularım dolu. Yani tüm yaz çok çalışacağım. Tabi bunun için öncelikle salgının hayatımızdan çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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