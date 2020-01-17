Meksika'da dizi provasında iki aktör köprüden düşerek öldü

17.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:32

Meksika'da bir televizyon dizisinin çekimleri sırasında iki oyuncu köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Yayıncı kuruluş Televisa için çekilen 'Sin Miedo a la Verdad' dizisinin prova çekimleri sırasında köprü sahnesinde kaza meydana geldi. Yayıncı kuruluşun açıklamasında prova sırasında oyunculardan Jorge Navarro Sanchez ve Luis Gerardo Rivera'nın köprüden düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada kazanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Soruşturma için yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirten yayıncı kuruluş Televisa, yaşamını yitiren sanatçılar için yas tuttuklarını kaydetti.

Sin Miedo a la Verdad (Gerçeğin Korkusu Yoktur) dizisi ilk olarak 2018 yılında yayınlanmaya başladı. Dizide genç bir hackerın, yolsuzluk ve diğer adaletsizliklere uğrayan kurbanlar için yeteneklerini kullanması konusu işleniyordu.

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