Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri yakalandı
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Huzur, 3. Sayfa, Güncel

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri yakalandı

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları sırasında, yolcu otobüsündeki bir kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit köpeği ile arama yapıldı. Arama sonrası süphelinin, salçayla kapatmaya çalıştığı uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:17
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri yakalandı

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsündeki N.F'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit ve arama köpeği Çiko ile arama yapıldığı bildirildi.

Aramada, N.F'nin beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için salçayla sıvanmış ve üzeri streçle kaplanmış 780 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

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