Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapan 16 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (İHA) - Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP Diyarbakır Kaplan City düğün salonunda terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine 16 kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26.12.2021 günü saat 10.00'da HDP Diyarbakır Kaplan City düğün salonu isimli yerde gerçekleştirildiği programda, katılımcılar tarafından terör örgütü propagandası yapıldığı ve suç ile suçlunun övüldüğünün tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, talimatı doğrultusunda, 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - ANKARA

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