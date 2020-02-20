Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Diyarbakır'da, 2 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı.
Diyarbakır'da sokak ortasında 2 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga çevredeki erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadınların, birbirini yere düşürdüğü görüldü.
ERKEKLERİN AYIRDIĞI KAVGA KAMERADA
Öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.
Haber Videosu: Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
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KANINA ŞİDDET AYIRIN HEMENCevap Yaz Yayından Kaldır
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Saç saça kavga etmeyi bırak insan sokakta sesini yükseltirken başkaları bakınca utanıyor. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır