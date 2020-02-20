Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
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Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Diyarbakır'da, 2 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

20.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35
Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı

Diyarbakır'da sokak ortasında 2 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kavga çevredeki erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadınların, birbirini yere düşürdüğü görüldü.

ERKEKLERİN AYIRDIĞI KAVGA KAMERADA

Öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
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