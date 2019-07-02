DİYARBAKIR Animasyon film karakterleri kostümlü halay ilgi gördü

Animasyon film karakterleri kostümlü halay ilgi gördü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki AVM'de düzenlenen etkinlikte, ünlü film karakterlerinin kostümlerini giyerek Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken dansçılar ilgi gördü. Ünlü animasyon film karakteri 'Batman' kostümünün de yer almasından dolayı Batman'da düzenlendiği sanılan etkinliğin videosu, sosyal medyada gündem oldu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde Batman, Örümcek Adam (Spiderman), Dinozor (Jurassic World) ve Tyrannosaurus Rex (T-Rex) ile ve Yıldız Savaşları'ndan (Star Wars) 3CPO, Raptor, Stormtrooper ve Darth Vader gibi ünlü animasyon film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların katılımıyla etkinlik düzenlendi. Dansçı grubu, giydikleri animasyon film karakterlerinin kostümleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Dansçıların değişik figürler sergilediği etkinliği, AVM'ye gelenler ilgiyle izledi. Sosyal medya hesaplarına da yüklenen dansçıların videosu gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dev dinozor kostümlü dansçıların figürlerinin de yer aldığı videoyu beğenip paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının, film karakteri süper kahraman 'Batman'ın da yer aldığı etkinliğin Batman'da düzenlendiği sandığı videoya yapılan Şu ortamda olmak için böbreğimi verirdim ve Yok böyle halay, kim düşünmüşse zeka tavan gibi yorumlar ise dikkat çekti.

AVM yöneticileri, beğenilen film karakterli halay konseptini, perşembe ve cuma günleri ziyaretçilere yönelik düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA