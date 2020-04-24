Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı - Haberler
Güncel, Haber

Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece sahurda katıldığı programda koronavirüs salgını nedeniyle insanların kendilerini sorgulamaları gerektiğini söyledi.

24.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:03
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı

Dün gece Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Diyanet TV'nin Bereket Vakti programına katıldı.

"KENDİMİZİ MUHASEBEYE TABİİ TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Erbaş, programda koronavirüsle ilgili tespitlerde bulunarak şunları söyledi: "Bunda da bir hikmet vardır. Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede 'Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder' buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabi tutmamız gerekiyor.

"HAYIR BEKLEDİĞİMİZ ŞEYLER DE ŞER OLABİLİR"

Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Şerleri hayra dönüştürmemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, 'Sizin şer umduğunuz, şer beklediğiniz şeylerde Allah hayır yaratır. Hayır beklediğiniz şeyler de şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz' Bu ayet-i kerimeyi okuyunca düşünüyorum, acaba bizim bilmediğimiz ne hikmetler var bunda, onları aramak zorundayız. Başımıza bu musibet geldi. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor."

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Semih Yalçın Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Aslı Enver Deniz Seki Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 16:10:20. #1.15#
title