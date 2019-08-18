Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

18.08.2019 16:59

Diyanet, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olmadığını açıkladı. İzinsiz olarak indirilen tüm dokümanların 'hak gasp etmek' olduğunu söyleyen Diyanet, "O alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırıyorsunuz." dedi.

"CAİZ DEĞİLDİR"

Diyanet aylık dergisinde, "İnternetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve bunları kullanmak helal midir?" sorusuna, "Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlarsadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir." cevabını verdi.