Divan Edebiyatı Türleri nelerdir?
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Divan Edebiyatı Türleri nelerdir?

Divan Edebiyatı Türleri nelerdir?
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Klasik Türk edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı gibi isimlerle de anılan divan edebiyatı, ağır ve süslü bir dile sahiptir. Dolayısıyla ortaya çıkardığı edebi türlerin de dili ağırdır. Peki, Divan Edebiyatı Türleri nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Divan edebiyatını Osmanlı'nın Anadolu ve Balkanlar coğrafyasındaki diğer Türk edebiyatı formları olan halk ve tekke edebiyatlarından ayıran temel fark onun kitlesi olduğu düşünülebilir. Klasik Türk edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, havas edebiyatı, saray edebiyatı gibi isimlerle de anılan divan edebiyatı, ağır ve süslü bir dile sahiptir. Zira divan edebiyatı daha çok saray ve medrese çevresindeki "okuryazar kesime" hitap etmektedir. Divan edebiyatının türlerine baktığımızda birçok kola ayrıldığını görüyoruz. Bunlar; beyitlerle kurulanlar, dörtlüklerle kurulanlar, bentlerle kurulanlardır. Üç kola ayrılan divan edebiyatı türleri de kendi aralarında çeşitlilik göstermektedir. Bunlar ise şöyledir;

Beyitlerle kurulanlar

- Gazel

- Kaside

- Mesnevi

- Kıt'a

Müstezat

Dörtlüklerle Kurulanlar

- Rubai

- Tuyuğ

- Murabba

- Şarkı

Bentlerle Kurulanlar

- Terkib-i Bent

- Terci-i Bent

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