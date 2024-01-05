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Dispepsi Haberleri

Dispepsi nedir, belirtileri neler? Dispepsi tedavisi nasıl yapılır?

Dispepsi nedir, belirtileri neler? Dispepsi tedavisi nasıl yapılır?

Dispepsi - 6 Dakika Önce
Anksiyete ve depresyon mide-bağırsak sistemini bozuyor

Anksiyete ve depresyon mide-bağırsak sistemini bozuyor

Dispepsi - 03.01.2024
Helicobacter pylori nedir, belirtileri neler? Helikobakter pilorinin tedavisi var mı?

Helicobacter pylori nedir, belirtileri neler? Helikobakter pilorinin tedavisi var mı?

Dispepsi - 18.08.2023
ABD'li bilim insanları bağırsak ve beyin bağlantısını incelemek için titreşen kapsüller kullandı

ABD'li bilim insanları bağırsak ve beyin bağlantısını incelemek için titreşen kapsüller kullandı

Dispepsi - 14.06.2023
Uzmanından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme, et tüketimi ve etin saklanmasına ilişkin öneriler

Uzmanından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme, et tüketimi ve etin saklanmasına ilişkin öneriler

Dispepsi - 06.07.2022
Bayramda tatlı tüketimine dikkat!

Bayramda tatlı tüketimine dikkat!

Dispepsi - 30.04.2022
Ramazan'da hazımsızlık sorunu yaşamamak için 'Maden Suyu' tüketimine ağırlık verilmeli

Ramazan'da hazımsızlık sorunu yaşamamak için 'Maden Suyu' tüketimine ağırlık verilmeli

Dispepsi - 25.04.2022
Uzmanından Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi

Uzmanından Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi

Dispepsi - 30.03.2022
Haftada en az bir kez karın ağrısı çekiyorsanız dikkat!

Haftada en az bir kez karın ağrısı çekiyorsanız dikkat!

Dispepsi - 03.11.2021
Uzmanı uyardı: Haftada en az bir kez karın ağrısı çekiyorsanız dikkat

Uzmanı uyardı: Haftada en az bir kez karın ağrısı çekiyorsanız dikkat

Dispepsi - 03.11.2021
Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir?

Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir?

Dispepsi - 21.04.2022
Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı

Kalp hastalarına 'sakatat tüketmeyin' uyarısı

Dispepsi - 13.07.2021
Uykusuzluk bağırsak ve mideyi bozabilir

Uykusuzluk bağırsak ve mideyi bozabilir

Dispepsi - 01.07.2021
Laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Normal sütten farkı nedir?

Laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Normal sütten farkı nedir?

Dispepsi - 22.06.2021
En riskli bölge Kuzey Doğu Anadolu, tetkik yaşı 40'a inebilir

En riskli bölge Kuzey Doğu Anadolu, tetkik yaşı 40'a inebilir

Dispepsi - 22.06.2021
'Mide koruyucu ilaçlara dikkat'

"Mide koruyucu ilaçlara dikkat"

Dispepsi - 25.03.2021
Mide koruyucu ilaçlar, kemik yoğunluğunda azalma ve kırıklara yol açabilir

Mide koruyucu ilaçlar, kemik yoğunluğunda azalma ve kırıklara yol açabilir

Dispepsi - 17.03.2021
Düz karın için yapılması gerekenler! Düz karın için hangi besinler tüketilmeli?

Düz karın için yapılması gerekenler! Düz karın için hangi besinler tüketilmeli?

Dispepsi - 02.02.2021
Demet Alişan Konuğu Kadir Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet Alişan Konuğu Kadir Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Dispepsi - 29.01.2021
Uzmanlardan depresyon ve kaygıya karşı badem sütü önerisi

Uzmanlardan depresyon ve kaygıya karşı badem sütü önerisi

Dispepsi - 08.01.2021
Koronavirüs stresi sindirim sistemini vuruyor

Koronavirüs stresi sindirim sistemini vuruyor

Dispepsi - 08.12.2020
Uzmanından yaşlılığı ertelemenin 20 kuralı

Uzmanından yaşlılığı ertelemenin 20 kuralı

Dispepsi - 30.09.2020
KML hastalarının Kovid-19 döneminde de tedavilerini sürdürmesi önerisi

KML hastalarının Kovid-19 döneminde de tedavilerini sürdürmesi önerisi

Dispepsi - 21.09.2020
Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor

Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor

Dispepsi - 25.08.2020
Ramazanın 'mucize baharatı'; kakule

Ramazanın 'mucize baharatı'; kakule

Dispepsi - 15.05.2020
Ramazanda iftar ve sahur arasında ara öğün yapılması önerisi

Ramazanda iftar ve sahur arasında ara öğün yapılması önerisi

Dispepsi - 06.05.2020
10 maddede Ramazanda yapılmaması gerekenler

10 maddede Ramazanda yapılmaması gerekenler

Dispepsi - 06.05.2020
10 maddede Ramazanda yapılmaması gerekenler

10 maddede Ramazanda yapılmaması gerekenler

Dispepsi - 06.05.2020
Ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı

Ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı

Dispepsi - 16.04.2020
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir

Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir

Dispepsi - 02.01.2020
Hazımsızlık nedir, neden olur? Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Hazımsızlık nedir, neden olur? Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Dispepsi - 04.12.2019
Pepsi Adını Nereden Alıyor?

Pepsi Adını Nereden Alıyor?

Dispepsi - 02.12.2019
Midede yanma hissi reflü habercisi olabilir

Midede yanma hissi reflü habercisi olabilir

Dispepsi - 09.11.2019
Kurban bayramı öncesi kritik uyarı

Kurban bayramı öncesi kritik uyarı

Dispepsi - 06.08.2019
Bayramınız zehir olmasın: Bunlara dikkat edin !

Bayramınız zehir olmasın: Bunlara dikkat edin !

Dispepsi - 06.08.2019
Yaz Ayında Beslenmeye Dikkat

Yaz Ayında Beslenmeye Dikkat

Dispepsi - 27.04.2019
Tgd'den 'Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı'

Tgd'den "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı"

Dispepsi - 12.04.2019
'Farkında Ol, Geç Kalma!'

"Farkında Ol, Geç Kalma!"

Dispepsi - 23.03.2019
Ölü Balinanın Midesinden 40 Kilogram Plastik Çıktı

Ölü Balinanın Midesinden 40 Kilogram Plastik Çıktı

Dispepsi - 18.03.2019
Büyüközer: 'Böcek İlacına Maruz Kalan İnsanların Yüzde 70'i Parkinson Olabilir'

Büyüközer: "Böcek İlacına Maruz Kalan İnsanların Yüzde 70'i Parkinson Olabilir"

Dispepsi - 25.02.2019
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