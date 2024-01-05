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Dispepsi Haberleri
Helicobacter pylori nedir, belirtileri neler? Helikobakter pilorinin tedavisi var mı?
Dispepsi - 18.08.2023
ABD'li bilim insanları bağırsak ve beyin bağlantısını incelemek için titreşen kapsüller kullandı
Dispepsi - 14.06.2023
Uzmanından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme, et tüketimi ve etin saklanmasına ilişkin öneriler
Dispepsi - 06.07.2022
Ramazan'da hazımsızlık sorunu yaşamamak için 'Maden Suyu' tüketimine ağırlık verilmeli
Dispepsi - 25.04.2022
Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir?
Dispepsi - 21.04.2022
Düz karın için yapılması gerekenler! Düz karın için hangi besinler tüketilmeli?
Dispepsi - 02.02.2021