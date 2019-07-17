Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu

Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu

Reyting rekortmeni Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizisi ve kanalı belli oldu.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan olan ve her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul, TRT 1 ekranlarında 2 sezon devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Diziyle birlikte efsaneleşen başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle art arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.

DÖNEM DİZİSİYLE EKRANLARA GELECEK

Başarılı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.

SAVCIYI CANLANDIRACAK

Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak. Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezonda Fox Tv'de ekrana gelecek Most Yapım imzalı dönem dizisiiçin prensipte anlaştığı iddia edildi.

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YORUMLAR (14)

  • HARUN:
    adamın çocuğu amerikada doğdu yani amerikan vatandaşı. . . anlatabildik mi sayın ahali
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  • RÜZGAR:
    Senin gibi artk kişileşmiş bir sevgili oyuncunun bu düzenbaz kanalda rol almandan üzüntü elbet duyarız Lakin karar senin yapıcak bişi yok beyim
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  • EE:
    adam ekmeğine bakıyor siz hala rüya aleminde yaşıyorsunuz havalandırın arada
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  • RÜZGARIN OĞLU:
    ekmeğini sen mi verecen adamın, biz bu adamı bekarlığa veda filmlerinde sevdik sonradan böyle kılıç falan kuşandı
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  • GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ:
    bunlar para neredeyse oraya yelken kırar. . . beyim dediğin adam daha 2 sene önce esrardan yakalandı, aç araştır. . . osmanlı rolünde oynadı diye gerçek hayatta da mı osmanlı olacağınıu sandın ilkokul mezunu seni
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