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Direksiyon hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hırsızları kamerada

İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 5 lüks otomobilin direksiyonunu çalan 2 hırsız yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 5 lüks otomobilin direksiyonunu çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızların çaldıkları direksiyonlarla sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da park halindeki lüks otomobilleri hedef alan 2 hırsız, araçların kapılarını açarak direksiyonlarını çaldı. Araçlarının direksiyonlarının olmadığı gören otomobil sahiplerinin şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ataşehir'de 3, Ümraniye'de ise 2 aracın direksiyonunun çalışmasının ardından yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Erdem İ. (34) ile Kemal G. (22) Ataşehir'de yakalandı. 21 suç kaydı olan Erdem İ. ile 10 suç kaydı olan Kemal G. adli makamlara sevk edildi. Öte yandan 2 hırsızın çaldıkları direksiyonlarla ara sokaklarda yürüdükleri anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Direksiyon hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ümraniye, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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