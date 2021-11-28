Direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı: 2 yaralı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil markete daldı, 2 kişi yaralandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil markete daldı, 2 kişi yaralandı.

Olay, İzmit istikametinden Değirmendere istikametinde gitmekte olan E.B. idaresindeki 41ABM 977 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Gölcük eski garajlar mevkiinde bulunan yol kenarındaki markete daldı. O esnada yoldan geçmekte olan henüz adı öğrenilemeyen vatandaş çarpma etkisiyle yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere verilen ihbar öncesinde vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü E.B.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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