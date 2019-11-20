Dipsiz Göl'ün bulunduğu köyün muhtarı konuştu: Devlet izin vermeseydi, definecileri köylü döverdi

20.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:55

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda izinle define kazısı çalışmalarına onay verilen 12 bin yıllık tarihe sahip Dipsiz Göl yok edilmişti. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan olay sonrası ise Dipsiz Göl'ü tekrardan kazanmak için toprak ekilmişti. Yaşanan olayla ilgili ilk defa konuşan Dumanlı Köyü muhtarı Hasan Aydınlı, "Devletten izinliydi, yoksa köylü bırakmazdı. Daha önce köylüler define ararken yakaladıkları kişileri dövmüşlerdi" şeklinde konuştu.

"DEVLET İZİN VERMESEYDİ..."

Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Dumanlı Köyü muhtarı Hasan Aydınlı, olaydan göldeki kazılar başladıktan sonra haberdar olduklarını söyledi. "İzinli bir kazı olduğunu öğrenince yapacak bir şeyimiz yoktu" diyen Aydınlı, "Oturduk seyrettik. Bir kazı makinesi, bir de kepçe vardı. Gölde çalışıyorlardı. Devletten izinsiz olsa zaten köylü izin vermezdi, onları da döverdi. Öyle kaç kişiyi dövdüler. Bizim oralarda kaçak define arayan çok oluyor" ifadelerini kullandı.

Dipsiz Göl'ün define aranmadan önceki hali

NE OLMUŞTU?

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Dipsiz Göl'ün son hali

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

"GÖLÜN ORİJİNALİ BOZULDU, DAHA DOĞAL OLMAZ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmaları değerlendirdi.

Gölün su tutup, tutmayacağının tamamen şansa bağlı olduğunu kaydeden Bektaş, "Bu göl doğal bir yapıydı. Bu gölün içinde bir canlı yapısı yani florası vardı, bitkisel bir jeolojik yapısı vardı. Bu gölün suyunu boşalttılar; içinde kazı çalışmaları, taramalar yapıldı. Define avcılığı yapılarak orası talan edildi yani gölün orijinali bozuldu. Şimdi de rehabilitasyon çalışmaları yapılarak göl eski haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Gölün özellikleri artık kayboldu. Bundan sonra orada yapılacak olan göl, doğal değil yapay göl olacaktır. 'Dipsiz Göl, su tutar mı, tutmaz mı' sorusu ise tamamen şans. Çünkü bu tür göller, hem üstten yağmur suları ile hem de alttan kırıklardan sızan yeraltı suları ile beslenir" diye konuştu.