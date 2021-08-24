Diplopi nedir? Şaşılık ameliyatı veya tedavisi var mı?

Göz hastalıkları arasında yer alan diplopi, halk arasında şaşılık olarak bilinir. Yetişkinlerde ve çocuklarda rastlanabilir bir durum olan diplopi hakkında "Diplopi nedir? Şaşılık tedavisi var mı?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Çocuklarda diplopi olur mu? Diplopi tedavisi var mı? Şaşılık neden olur? Şaşılık tedavisi var mı? Şaşılığın tıptaki adı nedir? Şaşılık sebepleri nelerdir? Şaşılık nedir?

Diplopi nedir? sorusunun yanıtı sağlık haberleri arasında sıklıkla merak edilen konular arasında yerini alır. Halk arasında şaşılık olarak adlandırılan diplopi, görme ekseninin paralelliğinin kaybolması durumunda ortaya çıkar. Peki, Çocuklarda diplopi olur mu? Diplopi tedavisi var mı? Şaşılık neden olur? Şaşılık tedavisi var mı? Şaşılığın tıptaki adı nedir? Şaşılık sebepleri nelerdir? Şaşılık ameliyatı veya tedavisi var mı? Şaşılık nedir?

DİPLOPİ NEDİR?

Diplopi olarak da adlandırılan çift görme, kişinin tek bir nesnenin iki görüntüsünü görmesine neden olur. İki tür çift görme vardır: monoküler ve dürbün. Monoküler diplopi, sadece bir gözde çift görmedir.

Normalde her iki göz aynı noktaya bakar ve görme ekseni birbirine paraleldir. Bu paralelliğin kaybolması ve farklı yönlere bakan iki gözün durumuna diplopi (şaşılık) denir. Gözlerle nesne-ışığı takip etme ve gözleri bir hedefe odaklama yeteneği genellikle üçüncü ayda gelişir. Bu süre zarfında, geçici ve küçük yanlış hizalamalar normal kabul edilebilir. Ancak, üç ay sonra şüphelenilen bir yanlış hizalama varsa, o zaman bir göz doktoruna gidilmelidir.

DİPLOPİ TÜRLERİ VE NEDENLERİ!

Diplopinin nasıl olabileceğini anlamak için gözünüzün bölümlerini ve birlikte nasıl çalıştıklarını bilmek yardımcı olur.

Tek gözde çift görmeye monoküler diplopi denir. Şunları içerebilir:

Kornea. Bu, gözünüze açılan açık penceredir. Ana görevi ışığı odaklamaktır. Çift görme, bir gözünüzü kapattığınızda kayboluyor, ancak diğer gözünüzü kapattığınızda devam ediyorsa, çift gören gözde kornea hasarı olabilir.

O gözdeki kornea düzensiz olabilir. Gözlük muhtemelen sorunu çözebilir. Hasar şunlardan olabilir:

Keratokonus , kornea koni şeklini aldığında Zonaveyauçuk gibienfeksiyonlar Yara izleri Kuruluk

Lens. Bu, gözbebeğinizin arkasında, gözünüzdeki açıklıkta bulunur ve ışığın gözünüzün arkasındaki retinaya odaklanmasına yardımcı olur.

Katarakten yaygın lens problemidir. Ameliyat neredeyse her zaman onları düzeltir. Sadece bir gözde katarakt olabilir.

Her iki göz açıkken çift görmeye binoküler diplopi denir. Şunları içerebilir: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kaslar . Göz hareketini kontrol ederler ve gözlerinizi birbiriyle hizalı tutarlar. Bir gözdeki kas zayıfsa, diğer gözle senkronize hareket etmez. Zayıf kas tarafından kontrol edilen bir yöne baktığınızda çift görürsünüz. Göz kası sorunları şunlardan kaynaklanabilir:

Onları kontrol eden sinirlerle ilgili bir sorun

Myastenia gravis,sinirlerin kaslarınıza ne yapacağını söylemesini engelleyen bir otoimmün hastalık. Erken belirtiler çift görme ve sarkık göz kapaklarını içerir.

Graves hastalığı,göz kaslarını etkileyen birtiroid hastalığı . Bir görüntünün diğerinin üstünde olduğu dikey diplopiye neden olabilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sinirler.Beyninizden gözlerinize bilgi taşırlar. Onlarla ilgili sorunlar çift görmeye neden olabilir:

Multipl skleroz, beyninizinveya omuriliğinizin herhangi bir yerindeki sinirleri etkileyebilir. Gözlerinizi kontrol eden sinirlere zarar verirse çift görebilirsiniz.

Guillain- Barre sendromu, büyüyen zayıflığa neden olan bir sinir durumudur. Bazen, çift görme de dahil olmak üzere ilk belirtiler gözlerinizdedir.

Beyin. Gözleri kontrol eden sinirler, görüntülerin işlendiği beyninize doğrudan bağlanır. Çift görmenin birçok nedeni beyinde başlar. İçerirler:

Anevrizmalar Yaralanma, kanama veya enfeksiyon nedeniyle artan basınç Tümörler Migren baş ağrıları

ÇOCUKLARDA DİPLOPİ OLUR MU?

Uzmanların aktardığı bilgilere göre çocuklarda ve yetişkinlerde diplopi olabilir.

Diplopi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. Çocuklukta görülen hiza bozukluğu başka bir nedene bağlı olmayabilir veya görmeyi bozan başka durumlar (katarakt, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklar) eşlik edebilir. Bu nedenle diplopi fark edildikten hemen sonra göz muayenesi gerekir. Çocukluk ve bebeklik döneminde, günlük hayatta her bir gözün farklı noktalara odaklanması veya karanlık ve güneşli ortamlarda bir gözün kapanması veya başın bir yana yatırılması ile diplopi ortaya çıkabilir. Ve çift görme yetişkinlikteki en önemli semptomdur.

Burun köprüsünün az gelişmiş olması birçok bebekte diplopi görünümü verebilir. Bu nedenle bebeklik dönemindeki diplopinin zamanla düzeleceğini varsaymak yanlıştır. Böyle bir şüphe durumunda bebek en kısa sürede bir göz doktoruna muayene edilmelidir. Eğer gerçekten diplopi varsa, zamanla düzelmesi pek olası değildir. Ayrıca diplopi olan bebeklerde her iki gözün sağlıklı görme gelişimi engellenir ve bunu önlemek için tedaviye erken başlanması önemlidir. Aksi takdirde bir veya iki gözde gelişebilen göz tembelliği kalıcı hale gelecektir.

Normalde her sağlıklı çocuğun ilk göz muayenesini 6 ay ile 1 yaş arasında yaptırması önerilir. Bunun yanı sıra 3 yaşında yapılacak göz muayenesi, olası göz tembelliklerinin tedavisi açısından oldukça önemlidir. Diplopi teşhisi konulduğunda tedavinin amacı çocuğun görme gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlamaktır. Bu nedenle gözlük reçetesi, kaplama tedavisi ve ameliyat planlanabilir. Çocukluk çağı diplopisi için anında tedavi mümkün değildir, uzun süreli takip gerekecektir. Ameliyat planlandığı takdirde, gözlük reçetesi veya örtü tedavisine bir alternatif olmayacaktır; Ameliyattan sonra gözlük kullanımı ve kapatma tedavisine devam edilebilir.