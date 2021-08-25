Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez biyografisi!

Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncu Dinçer Çekmez, kardeşinin vefatı dolayısıyla hayatı merak edildi. Peki, Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez hayatı ve biyografisi nedir?

Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncunun hayatı merak edildi. Peki,Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?

Dinçer Çekmez (22 Ocak 1943, İstanbul - 12 Mart 2013), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: ''Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı.''

Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.

İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.

Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.

Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır. Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Çekmez'in ağabeyidir.

Lösemi hastalığı nedeniyle 12 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

TİYATRO OYUNLARI

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Eskici Dükkânı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Çengi : Ahmed Midhat Efendi - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Ahududu : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Susuz Yaz : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1982

Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967

Cimri : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1965

Kurt : Sedat Veyis Örnek - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi - 1965

Topuzlu : Hidayet Sayın - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964

Coriolanus : Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964

Kökler : Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1963

FİLMOGRAFİ

Affedilmeyen - 2007 (TV)

Horoz Sedat - 2005

Tatlı Kaçıklar - 1996 (TV)

Köşe Kapmaca - 1996

Şaban ile Şirin - 1995 (TV)

Şaban Askerde - 1993 (TV) - Ceberrut Çavuş Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Süper Baba - 1993

Yaprak Dökümü - 1988 (TV)

Tarzan Rıfkı - 1986 - Zeki

Ölüm Yolu - 1985 - Sabri

Katma Değer Şaban - 1985 - Halil

Atla Gel Şaban - 1984 - Kazım

Ortadirek Şaban - 1984 - Antrenör

En Büyük Şaban - 1983 - Boksör

Gülsüm Ana - 1982

Kanlı Nigar - 1981 - Agâh Efendi

Şark Bülbülü - 1979 - Fethi Bey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İnek Şaban - 1978 - Kara Mithat

Şaban Oğlu Şaban - 1977 - Kadırgalı Eşref

Süt Kardeşler - 1976 - Çavuş

Meraklı Köfteci - 1976 - İsmail

En Büyük Patron - 1975

Kartal Yuvası - 1974

Cici Kız - 1974

Düşman - 1973

Parçala Behçet - 1972

SESLENDİRME

Talih Kuşu (1989) Kuzey Vargın

Suçlu (1989) İhsan Baysal

Kuruluş "Osmancık" (1987) Hayati Hamzaoğlu

Deli Deli Küpeli (1986) Sırrı Elitaş

Sokak Kavgacısı (1986) Hüseyin Peyda

Acı Lokma (1986) Sümer Tilmaç

Doruk (1986) Hüseyin Baradan

Paranın Esiri (1985) Hüseyin Peyda

Bin Defa Ölürüm (1985) Sönmez Yıkılmaz

Erkekçe (1983) Hüseyin Peyda

Çöl (1983) Baykal Kent, Arap Celal

Ölüme Son Adım (1983) Baykal Kent

Dünyayı Kurtaran Adam (1982) Hüseyin Peyda

Gırgır Ali (1982) Hikmet Taşdemir

Takip (1981) Kazım Kartal

Devlet Kuşu (1980) Yadigar Ejder

Dokunmayın Şabanıma (1979) Ünal Gürel

İyi Aile Çocuğu (1978) Osman F. Seden

Petrol Kralları (1978) Baki Tamer

Lekeli Melek (1978) Oktar Durukan

Yıkılmayan Adam (1977) Sönmez Yıkılmaz

Adalet (1977)

Sivri Akıllılar (1977) Hüseyin Kutman

Sakar Şakir (1977) Yusuf Sezer

Öyle Olsun (1976) Yılmaz Kurt

Hınç (1976) Cem Erman, Sönmez Yıkılmaz

Batsın Bu Dünya (1975) Ahmet Karaca

Babacan (1975)

Ayıkla Beni Hüsnü (1975)

Amigo Hüsnü (1975) İhsan Baysal

Aklın Durur (1975) Arap Celal

Ah Nerede (1975) Feridun Şavlı

Olmaz Böyle Şey (1974) Mehmet Yağmur

Kanlı Savaş (1974) Hayati Hamzaoğlu

Hamama Giren Terler (1974) Hakkı Kıvanç

Silahım Namusumdur (1973) Tarık Şimşek

Adsız Cengaver (1970) Milton Reid

Çifte Tabancalı Damat (1967)