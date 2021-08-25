Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez biyografisi!
Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncu Dinçer Çekmez, kardeşinin vefatı dolayısıyla hayatı merak edildi. Peki, Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez hayatı ve biyografisi nedir?
Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncunun hayatı merak edildi. Peki,Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?
Dinçer Çekmez (22 Ocak 1943, İstanbul - 12 Mart 2013), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: ''Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı.''
Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.
İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.
Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.
Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır. Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Çekmez'in ağabeyidir.
Lösemi hastalığı nedeniyle 12 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
TİYATRO OYUNLARI
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Eskici Dükkânı : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Çengi : Ahmed Midhat Efendi - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Ahududu : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997
Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
Susuz Yaz : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1982
Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967
Cimri : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1965
Kurt : Sedat Veyis Örnek - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi - 1965
Topuzlu : Hidayet Sayın - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964
Coriolanus : Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964
Kökler : Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1963
FİLMOGRAFİ
Affedilmeyen - 2007 (TV)
Horoz Sedat - 2005
Tatlı Kaçıklar - 1996 (TV)
Köşe Kapmaca - 1996
Şaban ile Şirin - 1995 (TV)
Şaban Askerde - 1993 (TV) - Ceberrut Çavuş Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Süper Baba - 1993
Yaprak Dökümü - 1988 (TV)
Tarzan Rıfkı - 1986 - Zeki
Ölüm Yolu - 1985 - Sabri
Katma Değer Şaban - 1985 - Halil
Atla Gel Şaban - 1984 - Kazım
Ortadirek Şaban - 1984 - Antrenör
En Büyük Şaban - 1983 - Boksör
Gülsüm Ana - 1982
Kanlı Nigar - 1981 - Agâh Efendi
Şark Bülbülü - 1979 - Fethi Bey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
İnek Şaban - 1978 - Kara Mithat
Şaban Oğlu Şaban - 1977 - Kadırgalı Eşref
Süt Kardeşler - 1976 - Çavuş
Meraklı Köfteci - 1976 - İsmail
En Büyük Patron - 1975
Kartal Yuvası - 1974
Cici Kız - 1974
Düşman - 1973
Parçala Behçet - 1972
SESLENDİRME
Talih Kuşu (1989) Kuzey Vargın
Suçlu (1989) İhsan Baysal
Kuruluş "Osmancık" (1987) Hayati Hamzaoğlu
Deli Deli Küpeli (1986) Sırrı Elitaş
Sokak Kavgacısı (1986) Hüseyin Peyda
Acı Lokma (1986) Sümer Tilmaç
Doruk (1986) Hüseyin Baradan
Paranın Esiri (1985) Hüseyin Peyda
Bin Defa Ölürüm (1985) Sönmez Yıkılmaz
Erkekçe (1983) Hüseyin Peyda
Çöl (1983) Baykal Kent, Arap Celal
Ölüme Son Adım (1983) Baykal Kent
Dünyayı Kurtaran Adam (1982) Hüseyin Peyda
Gırgır Ali (1982) Hikmet Taşdemir
Takip (1981) Kazım Kartal
Devlet Kuşu (1980) Yadigar Ejder
Dokunmayın Şabanıma (1979) Ünal Gürel
İyi Aile Çocuğu (1978) Osman F. Seden
Petrol Kralları (1978) Baki Tamer
Lekeli Melek (1978) Oktar Durukan
Yıkılmayan Adam (1977) Sönmez Yıkılmaz
Adalet (1977)
Sivri Akıllılar (1977) Hüseyin Kutman
Sakar Şakir (1977) Yusuf Sezer
Öyle Olsun (1976) Yılmaz Kurt
Hınç (1976) Cem Erman, Sönmez Yıkılmaz
Batsın Bu Dünya (1975) Ahmet Karaca
Babacan (1975)
Ayıkla Beni Hüsnü (1975)
Amigo Hüsnü (1975) İhsan Baysal
Aklın Durur (1975) Arap Celal
Ah Nerede (1975) Feridun Şavlı
Olmaz Böyle Şey (1974) Mehmet Yağmur
Kanlı Savaş (1974) Hayati Hamzaoğlu
Hamama Giren Terler (1974) Hakkı Kıvanç
Silahım Namusumdur (1973) Tarık Şimşek
Adsız Cengaver (1970) Milton Reid
Çifte Tabancalı Damat (1967)