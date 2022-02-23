Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası seçimleri - Haberler
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Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası seçimleri

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası seçimleri

Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası başkanlığına Mustafa Gökçe seçildi.

Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası başkanlığına Mustafa Gökçe seçildi.

Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonundaki seçimde mevcut Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı ve Mustafa Gökçe ile Osman Sarıkaya yarıştı.

Oylar kullanıldıktan sonra seçim sonuçlarına göre Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Gökçe yeniden başkan seçildi.

Seçimlerde Mustafa Gökçe 115 oy alırken, Osman Sarıkaya 87 oy aldı.

Seçim sonrası yönetim kurulu üyeleri, İbrahim Battal, Fatih Ataş, Ali Rıza Eryiğit, Osman Karahan, Şevki Caner, Şahap Esen, denetim kurulu asil üyeleri ise Ali Vatan, Cengiz Taşpınar ve Mustafa Ay'dan oluştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Gökçe, Kredi, Güncel, Haberler

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