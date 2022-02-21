Dinar'da KDV indirimi denetimi - Haberler

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Dinar'da KDV indirimi denetimi

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da KDV indirimi denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimlerini açıklamasının ardından Dinar Belediye ekipleri ilçede bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimlerini açıklamasının ardından Dinar Belediye ekipleri ilçede bulunan marketlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ekipler gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol gerçekleştirdi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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