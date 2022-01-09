Dinar'da çekilen film uluslararası festivalde birinci oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekimi yapılan "Gelincik Kırmızı" adlı film Cinemaking International Film Festivalinde birinci oldu.

121 ülkeden gönderilen bin eser arasından birinci seçilen filmde, çekimler sırasında yardımcı rollerde Dinarlılar da görev almış, filmin başrollerini Gülden Dudarık, Savaş Özkul, Volkan Özbay üstlenmişti.

Festivalde birinci olan film daha önce girdiği festivallerde de finale kadar yükselmişti.

Oscar ve Emmy'e yetenek seçen yarışmada takdir ödülü kazanan filmin yönetmeni Özlem Özel daha önce de Amerika'da en iyi yönetmen ödülünü almıştı.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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